Nuove minacce a Stronati Il presidente di Interporto gira con la scorta in chiesa, in spiaggia e al supermercato

di Sara Ferreri

Il mega hub Amazon sta crescendo di giorno in giorno con l’imponente fabbricato ormai visibile a diversi chilometri di distanza.

Gru telescopiche e mezzi meccanici sono al lavoro per arrivare a terminare la grande opera entro il prossimo anno. Ma a Jesi e anche fuori molti sono coloro che manifestano disappunto e preoccupazione per il nuovo progetto che promette oltre mille posti di lavoro diretti nei primi tre anni e altrettanti nell’indotto.

Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche Spa – l’uomo dell’accordo con ScannellAmazon, ha ricevuto minacce di morte (a lui e alla sua famiglia), in particolare lettere, sia prima che dopo il via libera definitivo (il 22 dicembre scorso, ndr) all’insediamento nella zona dell’Interporto del colosso americano. Dopo un apparente calma le minacce nell’ultimo periodo sono ritornate, tanto da richiedere un maggiore livello di attenzione da parte della prefettura e delle forze dell’ordine. Stronati e la sua famiglia sono sotto tutela: lui è stato visto più volte in città con la scorta, seguito dalle auto di polizia e carabinieri.

C’è chi lo ha visto accompagnato dalle forze dell’ordine in momenti della sua attività imprenditoriale ma anche nella vita quotidiana al supermercato, in chiesa e persino in spiaggia con la scorta.

Minacce che continuano quindi nonostante i confronti con realtà analoghe indichino che l’insediamento è destinato a portare lavoro, ricchezza, nuovi investimenti e benefici per tutto il territorio.

La giunta Fiordelmondo ha già impegnato gli oneri di urbanizzazione versati al Comune: qualcosa come 4 milioni 375mila e 334,43 euro. Eppure le minacce prima arrivate tramite lettera ma poi anche di persona al presidente Stronati che si è battuto in prima persona per portare a compimento il progetto continuano.

Stronati, interpellato dal Carlino, è chiuso in un silenzio irremovibile ma appare visibilmente provato da mesi di minacce e attenzioni per la sua famiglia e per se stesso. Nelle lettere minatorie si chiedono a Stronati le dimissioni dalla presidenza Interporto, in caso contrario gli autori ignoti lo minacciano di aspettarlo al marciapiede vicino casa o durante il passeggio.

Una lettera sarebbe stata recapitata anche agli uffici dell’Interporto e in prefettura. Da Interporto Marche fanno sapere che, anche se la questione Amazon continua ad essere molto delicata, tutto procede nella norma.

"La situazione della sicurezza del presidente è affidata e attentamente seguita dalle istituzioni competenti e che dispongono le misure di protezione che ritengono opportune – rimarcano dagli uffici della Coppetella -. Il presidente in proposito apprezza particolarmente e ringrazia le autorità e le forze dell’ordine per la sensibilità professionale e umana che manifestano nei suoi confronti in questo periodo per lui molto particolare e fonte di preoccupazioni".

La giunta jesina di centrosinistra dopo una fase iniziale di dubbi sugli impatti dell’opera ha mostrato grande apprezzamento e soddisfazione per l’importante insediamento voluto anche dal governatore Acquaroli nonostante le numerose difficoltà per arrivarvi.