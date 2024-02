Nuove nascite, sì al manifesto

Calo demografico? Con il 2024, l’Amministrazione comunale lancia la novità: il manifesto per i nuovi nati. Mercoledì mattina il via all’iniziativa con l’affissione del manifesto dedicato a Edoardo, il primo nato del ’24. Un’ iniziativa dal bell’effetto visivo, grazie ai colori vivaci e alla grafica beneaugurante, che ha sorpreso ed incuriosito i cerretesi in piazza. "Purtroppo, anche Cerreto d’Esi da tempo non è immune al negativo fenomeno dell’inverno demografico – spiega il sindaco David Grillini - la crescita della popolazione continua a risultare un’incertezza, fonte di preoccupazione per il futuro prossimo di Cerreto". "Ogni nascita di un nostro nuovo concittadino - dichiara la vicesindaco Michela Bellomaria con delega ai servizi sociali – è un avvenimento considerevole per il futuro di Cerreto; nell’attuale quadro di difficoltà socio – economica, mettere al mondo un figlio è un atto di coraggio, soprattutto per noi donne lavoratrici, un atto d’amore per il futuro della nostra comunità, un miracolo che merita di essere celebrato e condiviso". Nel momento in cui i neo – genitori si recheranno in Comune per registrare il neonato, i genitori potranno dare il loro consenso al manifesto.