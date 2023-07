Nuove nomine del Vescovo Rocconi, otto sacerdoti interessati a Jesi

Nuove nomine del vescovo Gerardo Rocconi per la Diocesi di Jesi. Sono otto i sacerdoti interessati dai cambiamenti e nove le comunità che, da settembre, avranno un nuovo parroco o viceparroco. Don Vittorio Magnanelli e don Maurizio Fileni, caldamente ringraziati da monsignor Rocconi, non saranno più parroci ma continueranno a collaborare in altre comunità. Don Maurizio Fileni è stato parroco per 10 anni a Poggio San Marcello, per 22 a Cupramontana e per 9 anni a Castelbellino. Il 10 settembre diventerà vicario parrocchiale a Santa Maria Nuova e Collina. Don Vittorio Magnanelli, dal 1991 a Santa Maria del Piano, dal 1999 in Duomo e dal 2009 a San Francesco di Paola di Jesi. Lascerà la parrocchia di San Francesco di Paola ma manterrà il canonicato, la direzione della Rivista diocesana e continuerà a essere assistente dell’apostolato della preghiera. Don Paolo Ravasi guiderà la parrocchia di San Francesco di Paola. Manterrà la cura della parrocchia del Divino Amore (dove è arrivato nel 2015) e lascerà la parrocchia di Pantiere (dove è in servizio dal 2014). Don Paolo Tomassetti guiderà San Marco a Castelbellino e Nostra Signora di Lourdes a Pantiere di Castelbellino. Don Marco Cecconi sarà vicario a San Francesco di Paola e Madonna del Divino Amore. Don Gianfranco Rossetti continuerà la sua collaborazione nella parrocchia di San Marcello. Don Giulio Amici diverrà vicario alla parrocchia di San Giuseppe. Don Luigi Reccia diventerà vicario di San Massimiliano Kolbe.