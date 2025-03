Nuove o usate, così aumentano i prezzi delle case

Nei primi mesi del 2025 il mercato immobiliare ad Ancona ha fatto registrare segnali favorevoli rispetto al recente passato. Lo evidenziano dati di Nomisma secondo cui i sono in aumento i prezzi delle case nel residenziale: +2% per le nuove abitazioni e +0,9% per l’usato. "Il mercato residenziale di Ancona - dall’analisi del primo Osservatorio Immobiliare 2025 di Nomisma dedicato ai mercati intermedi - mostra in questi primi mesi del 2025 segnali più favorevoli rispetto al recente passato. Migliorano considerevolmente alcuni componenti come l’intensità della domanda e la dinamica delle compravendite, più contenuti gli incrementi delle variabili dinamica dei prezzi e convergenza prezzo offerto e richiesto".

Il "rinnovato slancio del mercato della compravendita residenziale è testimoniato dal numero di transazioni che nel 2024 raggiungono le 1.340 compravendite residenziali, con un incremento del 5,5% rispetto al 2023 (fonte: Agenzia delle Entrate). Anche i prezzi degli immobili riportano variazioni annuali positive in tutte le zone cittadine e raggiungono i +2% nel caso di abitazioni nuove o ristrutturate e il +0,9% per l’usato. Stabili a sei mesi i tempi medi di vendita". Dall’indagine di Nomisma presso gli operatori emerge "un aumento della domanda d’acquisto a fronte di una richiesta di locazione che rimane stazionaria".

Le locazioni hanno un andamento positivi ma più moderato dello scorso anno per livelli di crescita: la variazione media dei canoni scende dal +4,7% del 2024 al +1,4% di oggi. Stabili i tempi di locazione (1,2 mesi) e il rendimento medio lordo (5,7%). Per il mercato non residenziale, in lieve aumento le quotazioni di vendita delle zone centrali (+1,4% annuo) e del business district (+1,2%); invariate quelle della periferia. In lieve aumento i tempi di vendita, da 9,5 a 10 mesi, mentre si riduce lo sconto di trattativa, sceso dal 15% del 2024 al 14% attuale. I canoni continuano a crescere a un tasso uniforme dell’1,9% in tutte le zone urbane, con tempi di locazione ridotti ulteriormente da 6 a 5,5 mesi e rendimenti in leggero aumento.

Nle 2024 il mercato locativo dei negozi mostrava una maggior tenuta rispetto al corrispettivo mercato della compravendita, quest’anno i dati evidenziano una tendenza opposta. I prezzi di vendita tornano a salire sia in centro sia in periferia con una media urbana del +1,1%. La locazione commerciale presenta una minor tenuta degli indicatori: con canoni in lieve discesa, circa il -0,7% in tutto il territorio comunale.