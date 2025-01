"Nuove pensiline bus per garantire sicurezza"

Un passaggio significativo per garantire sicurezza agli utenti del trasporto pubblico locale. Ora anche Rocca Mare ha nuove pensiline per aspettare l’autobus. Qui, in passato, non vi era alcuna protezione per le persone in attesa, mentre dalla giornata di ieri, all’altezza dell’incrocio con via Fiume, su entrambi i lati della Statale Adriatica sono presenti due piattaforme rialzate rispetto alla sede stradale e le pensiline sono dotate di tettoie e panchine. Un tratto pericoloso, quello, con i cittadini del quartiere che negli anni sono tornati a chiedere provvedimenti urgenti, anche alla luce di alcuni incidenti che hanno avuto risvolti tragici. Quelle installazioni non sono state le uniche: le altre pensiline sono state posizionate a Case Unrra e a Castelferretti. Dunque in punti ritenuti strategici e dov’è stato possibile abbattere le barriere architettoniche. Sono state infatti utilizzate pensiline senza i pannelli laterali e questa caratteristica permette di rendere fruibile il marciapiede circostante anche dalle persone in carrozzina. Nel caso di via Marconi, le nuove pensiline per attendere il mezzo sono state riqualificate davanti al Conad Superstore, sul lato della palestra Athlon, e l’altra a poca distanza dall’incrocio con via del Tesoro. L’ultima, invece, è stata sostituita in via Mauri, vicino all’incrocio con via Montale. Questi interventi rientrano in un progetto partito nel 2019 per il miglioramento del trasporto pubblico locale, finanziato al 95 per cento con fondi regionali, nell’ambito del quale si è già provveduto ad adeguare numerose fermate del territorio comunale. L’amministrazione reputa come "uno degli obiettivi prioritari" quello della "sicurezza, soprattutto lungo le strade più a rischio". L’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti ricorda che "la posa in opera delle pensiline, oltre ad avere assicurato protezione ai viaggiatori in attesa del bus, ha consentito di abbattere tutte le barriere architettoniche".