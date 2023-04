Nuove produzioni e grandi ritorni "Qui dove nascono gli spettacoli"

La nuova stagione del Teatro delle Muse segue il solco di quelle precedenti, confermando un fatto importante. E’ la ‘vocazione produttiva’: realizzare qui vari spettacoli, e non limitarsi a ospitare quelli nati altrove. Lo sottolinea l’assessore alla cultura Paolo Marasca: "La produzione è la punta di diamante di Marche Teatro. Lo vediamo proprio in questo momento, con produzioni molto importanti e di altissima qualità che sono in giro per l’Italia". Marasca cita poi "un pubblico variegato, che viene alle Muse dal tutto il nostro territorio", e l’elemento della sperimentazione: "Abbiamo la possibilità e la capacità di crescere giovani talenti, di accogliere residenze, di sviluppare attività innovative, che costruiscono il futuro degli artisti. Molti di loro che se ne erano andati stanno tornando, portando nuova linfa". Lodi per il know-how e le competenze accumulate in dieci anni da chi lavora per Marche Teatro, "sorta di braccio operativo per chi si occupa di cultura nel territorio". Giunto quasi a fine mandato, Marasca ringrazia chi ha svolto questo grande lavoro, dicendosene "orgoglioso".

Velia Papa, direttore di Marche Teatro, parla di "esperimento riuscito" e di "buona pratica", per poi entrare nel dettaglio di una stagione "corposa, che unisce la prosa e la danza contemporanea, anche internazionale. Nel corso della stagione stessa presenteremo altri progetti e spettacoli, che in parte andranno in scena allo Sperimentale e al Teatrino del Piano, sedi che gestiamo noi". La nuova stagione "riesce a rispondere alle diverse esigenze del pubblico", e apre con una nuova produzione di Arturo Cirillo, che il pubblico di Ancona ha imparato ad apprezzare e amare. E’ uno degli uomini più importanti della scena italiana, che sa trattare testi classici con mano molto leggera e testi più contemporanei, come la nuova edizione del suo cavallo di battaglia ‘Ferdinando’ di Ruccello". Velia Papa cita poi ‘Agosto a Osage County’ di Tracy Letts, ultima fatica di Filippo Dini, e ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo, con protagonista Alessandro Haber. "Un testo che raramente viene portato in scena per la sua complessità, anche perché non è un testo teatrale. C’è poi Carrozzeria Orfeo con la prima nazionale di ‘Salveremo il mondo prima dell’alba’, da noi co-prodotto. Un titolo molto contemporaneo. Il tema però sarà trattato con umorismo e leggerezza, non in modo drammatico".

Immancabili gli spettacoli più ‘popolari’, come quello della "coppia inossidabile Massimo Lopez e Tullio Solenghi". Papa ricorda poi il nome di Marco Baliani, "uno dei nostri artisti associati, diciamo così", che porta in scena ‘Arlecchino’ di Andrea Pennacchi e "la presenza straordinaria di Francesco Pannofino, attore molto versatile. ‘Chi è io?‘, scritto e diretto da Angelo Longoni, credo sarà un bellissimo lavoro".

r. m.