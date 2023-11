Nuove soluzioni per via Venezia Incontro per individuare soluzioni sostenibili per la viabilità in via Venezia, a Moie, con l'obiettivo di introdurre le zone 30. Promosso dall'associazione "Ruota libera Moie Fabio Manieri" in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Fondazione Michele Scarponi.