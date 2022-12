Nuove strisce pedonali dov’è morta Fatma

Il centro abitato di Fiumesino più sicuro grazie all’attraversamento pedonale di prossima realizzazione lungo la Statale Adriatica: i lavori partiranno il 9 gennaio, data in cui sarà aperto il cantiere. Successivamente toccherà alla nuova pensilina dell’autobus sul lato monte. Ieri mattina il sindaco Stefania Signorini ha incontrato i referenti della ditta d’appalto che eseguiranno le operazioni, sulla base di un bando comunale. Poi, ad inizio 2023, si inizierà a predisporre il progetto redatto dai tecnici comunali, che ha ottenuto il parere favorevole e la collaborazione di Anas, società proprietaria della strada, che non aveva mai concesso – prima – la possibilità di realizzare un passaggio per i pedoni in corrispondenza del quartiere. "In tanti anni i dirigenti della società per le strade avevano sempre opposto un netto diniego, con la motivazione che l’attività dell’azienda è legata esclusivamente alla circolazione stradale e alla sicurezza degli automobilisti", scrivono dal Castello. A gennaio scorso, in quel tratto, aveva perso la vita la 52enne Fatma Ben Frej, investita mentre stava tornando a casa con la figlia dopo essere scesa dall’autobus. Il sindaco si è rivolta ai vertici regionali e nazionali dell’Anas ed ha organizzato una serie di confronti, fino alla svolta. Il progetto per l’attraversamento a raso è stato dunque approvato dalla Giunta e ha comportato l’acquisizione di alcuni terreni, già oggetto di un passaggio in Consiglio comunale. "Oltre allo stesso attraversamento pedonale - precisa il Comune -, indicato da segnali luminosi, sarà installata una pensilina in corrispondenza della nuova fermata e realizzato un ‘golfo’ per permettere agli autobus di fermarsi e ripartire in sicurezza. Ci saranno un’isola spartitraffico a sud dell’attraversamento a protezione dei pedoni e nuova segnaletica verticale e orizzontale. Sarà messa in sicurezza anche la fermata già esistente sul lato mare". Il progetto prevedrà un investimento di 42mila euro da parte del Comune. "La morte di Fatma Ben Frej, travolta sulla Statale mentre tornava a casa dalla spesa ha messo in evidenza in modo drammatico la pericolosità della strada per i pedoni, in particolare per i residenti di Fiumesino, a causa della scarsa illuminazione e dell’assenza di un attraversamento protetto – il commento del sindaco -. I vertici della società, dopo anni di chiusura, hanno compreso le mie preoccupazioni e quelle degli abitanti, che da tempo chiedono interventi per rendere la Statale più sicura. Anas si farà carico anche di parte della spesa e in particolare fornirà l’impianto semaforico. Ringrazio ancora una volta i referenti della società per le strade, i privati che hanno ceduto le loro aree e il personale comunale".