Nuove tecnologie per la performance scenica L'Università Politecnica delle Marche apre le preiscrizioni per il Corso di perfezionamento in "Nuove Tecnologie per la Performance – Corporeità e Spazio Scenico", in collaborazione con i Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione e di Ingegneria Civile Edile e Architettura. Durata semestrale, 128 ore di didattica frontale dal 2 dicembre 2024 al 31 maggio 2025.