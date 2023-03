Nuove telecamere contro i furbetti dei rifiuti

Telecamere di ultima generazione contro furbetti dei rifiuti, agenti appiedati che girano e controllano il centro storico anche di sera soprattutto nel fine settimana, vigili di quartiere periodicamente in tutte le zone della città. Ma anche la ripartenza del concorso avviato un anno fa per assumere dai 3 ai 4 nuovi agenti e la digitalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico e della documentazione relativa agli incidenti stradali. Sono le novità annunciate ieri dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo accanto al comandante Cristian Lupidi, da lui richiamato, stavolta a tempo indeterminato, alla guida del comando della polizia locale dopo due anni di assenza. "Stiamo predisponendo – esordisce il primo cittadino – l’acquisto di macchinari per la videosorveglianza relativa all’ambito rifiuti. Ci sono delle criticità che necessitano di controllo e anche di repressione". "Non si tratta di fototrappole comuni – spiega il comandante – bensì di strumentazioni di ultimissima generazione che evitano di dover analizzare moltissimi fotogrammi selezionando automaticamente solo il momento in cui si verifica il comportamento da sanzionare, nel rigoroso rispetto della privacy". Già otto i servizi di prossimità con 4 o 2 vigili che girano in una determinata zona: sono stati effettuati soprattutto nel quartiere San Giuseppe, Campo Boario e zona stazione ma anche in centro storico. "Abbiamo avuto un importante riscontro da parte dei cittadini – evidenzia Fiordelmondo – i quali hanno subito notato e apprezzato la novità". Lupidi annuncia la novità dei "vigili appiedati fino alle 22 in centro storico, soprattutto tra il venerdì e il sabato, come sollecitato anche dai residenti" La scelta di avere di nuovo un comandante a tempo indeterminato dopo tanti anni e di scegliere Lupidi che già per tre anni aveva ricoperto questo ruolo porta con sé tante aspettative. Puntiamo anche a una comunicazione attraverso i canali social per informazioni veloci alla città. Ne abbiamo iniziato a parlare con il Brand festival e abbiamo la disponibilità della Regione Emilia Romagna nel darci supporto". Poi sull’organico da rimpinguare (oggi sono 29 tra agenti e ufficiali compreso il comandante più 2 amministrativi) il sindaco assicura: "Il concorso resta in piedi e ha un’ulteriore spinta". "La parte formale è stata espletata, ora si tratta di essere operativi. Contiamo di avere i nuovi agenti in pochi mesi, contiamo prima di fine anno".

Sara Ferreri