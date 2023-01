"Nuove varianti, campionamenti più difficili"

"L’ultimo campionamento flash che abbiamo fatto su larga scala, prima di Natale, non ha evidenziato la presenza delle ultime varianti del Covid tra i tamponi processati nei laboratori. Il prossimo campionamento è fissato per il 13 gennaio prossimo, ma non sarà comunque sufficiente per scongiurare la presenza di altre varianti e sotto varianti anche nelle Marche".

Come sempre preciso e aderente alla realtà dei fatti, il dottor Stefano Menzo, primario di virologia di Torrette, analizza a 360° il fenomeno Covid nel nostro territorio a quasi tre anni dall’esplosione dell’emergenza pandemica. Partendo dalla situazione attuale: "Per capire se tra i tamponi che andremo a campionare noi e tutti i laboratori ospedalieri che fanno la stessa cosa nelle Marche ci saranno dei casi di nuove varianti lo sapremo attorno al 20 gennaio _ spiega Menzo _. I campionamenti li faremo il 13 gennaio, ma poi servirà del tempo per analizzarli e arrivare a un risultato finale. Si tratta di un procedimento speciale ce ci consentirà di aggiornare le cose a livello regionale, ma temo che sarà comunque un risultato parziale". Un commento abbastanza pessimistico di cui però il primario virologo presenta i limiti a ragion veduta: "Un tempo avrebbe avuto maggior senso farlo perché la totalità o quasi dei tamponi veniva effettuata negli ospedali e i test venivano analizzati in laboratorio. Ormai tutto questo non accade più, la stragrande maggioranza dei tamponi viene fatta e processata nelle farmacie, se non addirittura a domicilio. Ciò significa che le analisi dei tamponi, tutti, vengono buttate via. L’unico loro obiettivo è stabilire esclusivamente se il test è positivo o negativo. Noi al massimo possiamo analizzare i tamponi che riguardano la popolazione che frequenta gli ospedali, dai dipendenti ai pazienti che vengono ricoverati a cui si fa obbligatoriamente il test, come è normale che sia. Capisce che la disparità di numeri è evidente. Lo specchio oggetto del campionamento dunque risulta insufficiente. Purtroppo siamo in Italia e non siamo riusciti a fare in modo che quei tamponi positivi potessero essere conservati. Il problema delle farmacie io l’ho sollevato da tempo, ma nessuno mi ha ascoltato".

Varianti e campagne a parte, qual è la situazione attuale dei contagi nel nostro territorio? "La stabilizzazione di un quadro tutt’altro che favorevole _ commenta il virologo di Torrette _. Il virus continua a circolare nonostante il raggiungimento di un’immunità di gregge ormai completa. Il virus continua a mutare e a raffreddarsi, ma non si annulla e dunque resta attivo. Gli effetti sugli anziani e sui fragili continuano a restare preoccupanti, per questo auspico una copertura vaccinale più ampia per quei soggetti in particolare".