Nuovi argini, il terreno cede "L’ansia ad ogni pioggia"

di Pierfrancesco Curzi

Tornano le precipitazioni e torna la paura lungo la valle del Misa. A Pianello d’Ostra, in particolare, dove l’incubo resta vivo da quella sera del 15 settembre quando l’onda di piena ha travolto via la frazione provocando morti e danni. I lavori di protezione degli argini devastati all’altezza della zona vecchia dell’abitato sono stati fatti, sebbene in parte, e potrebbero essere di un qualche beneficio. Ma subito iniziano a essere segnalate le prime crepe. In alcuni punti, proprio a Pianello, l’argine di terra si è staccato come evidenziato da un video registrato ieri mattina, uno dei momenti più preoccupanti dopo giorni di maltempo. iniziano le prime polemiche sulla scelta tecnica dell’intervento: "Gli argini sono stati puliti e compattati, il problema è che senza alberi e dunque le radici il terreno potrebbe cedere sempre di più, come si vede bene in quel video. E non finisce qui _ spiega uno dei residenti di Pianello che fa parte del Comitato cittadino legato all’alluvione di oltre quattro mesi fa _. Dove i lavori sono stati fatti il fiume è rimasto buono, ma dove invece deve ancora essere messa mano il fiume è uscito fuori e allagando tutto. non è possibile che si debba vivere così, con l’ansia di finire sott’acqua ogni volta che piove. Ieri sera (domenica, ndr.) il Comune è passato per avvisare la popolazione a restare nei piani alti, ma nessuno qui dorme più tranquillo ormai". Ieri mattina la situazione rischiava davvero di precipitare, pi la pioggia è cessata e il livello del fiume piano piano si è abbassato. Senigallia è rimasta in ansia, ma lo stesso si deve dire per le frazioni ostrensi, di Barbara e di Ostra Vetere. Uno dei nodi cruciali resta la viabilità: "I ponti provvisori non si faranno e per noi sarà un problema convivere con una strada chiusa chissà quanto a lungo _ attacca Romina Olivetti, la co-titolare del ristorante il Coppetto _. Non c’è stato nulla da fare, le istituzioni non hanno voluto fare il ponte provvisorio puntando su un’opera definitiva che però potrebbe richiedere almeno tre anni. E noi nel frattempo come facciamo con una strada provinciale strategica (dall’Arceviese si collega con la Vallesina ndr.) chiusa? I comuni si sono uniti assieme, ci sono tutti quelli della zona del Misa, da Serra de’ Conti appunto a Ostra, e stanno tenendo il fiato sul collo a Regione e Provincia. Se il ponte lo fanno subito e la viabilità torna regolare entro un anno teniamo duro e aspettiamo, altrimenti per noi non ha senso non farne uno a tempo". Anche a Passo Ripe di Trecastelli i residenti se la sono vista brutta. L’alluvione del 15 settembre scorso ha provocato danni nella parte bassa, vicino alla zona industriale, e ha ucciso anche una persona.