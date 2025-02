"Nuovi arredi, attenzione a manutenzione e gestione"

Il Comune di Ancona ha presentato alle associazioni di categoria Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, Cna, Confcommercio e Confesercenti, le tavole progettuali relative al nuovo arredo urbano di Corso Garibaldi. Un intervento di riqualificazione atteso da tempo, che punta a valorizzare uno degli assi commerciali più importanti della città. "Confartigianato nel raccogliere le impressioni degli imprenditori coinvolti evidenzia una generale soddisfazione per un progetto che migliorerà il decoro e la fruibilità dell’area, con un impatto positivo sulla competitività delle imprese, soprattutto in un contesto economico complesso come quello attuale – spiegano Paolo Longhi e Luca Casagrande, presidente e responsabile Confartigianato Ancona – Illuminazione e verde sono i driver principali del progetto, elementi fondamentali per rendere il Corso più accogliente e attrattivo, di giorno e di sera, in ogni momento dell’anno. Un miglioramento che potrà incentivare cittadini e turisti a vivere il centro città".

Poi, l’appunto: "Aspetti da monitorare con attenzione perché sia garantito il decoro, sono però la manutenzione e la gestione delle nuove installazioni che da opportunità potrebbero trasformarsi in un problema. Inoltre, occorre che le attività di somministrazione già presenti non siano penalizzate e chi ha investito per allestire dehors e strutture esterne, non deve essere costretto a riduzioni o modifiche che impattino sulla sostenibilità economica delle proprie attività".

Un ulteriore spunto che Confartigianato e gli operatori propongono per arricchire il progetto è l’integrazione della filodiffusione nelle nuove aree verdi e di relax lungo il Corso spiegando che, specie in determinati periodi dell’anno, come San Valentino, l’estate o il Natale, si contribuirebbe a creare un’atmosfera ancora più accogliente e distintiva".