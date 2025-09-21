Nuovi arredi, c’è la data. Entro l’8 dicembre: il sindaco rassicura i negozianti del centro

C’è una data, forse. Ed è quella dell’8 dicembre. Il restyling di corso Garibaldi, atteso e inseguito da anni dopo lo smantellamento dei precedenti obbrobri datato fine 2023, potrebbe cominciare a breve. L’obiettivo, infatti, sarebbe quello di ultimarlo in tempo per non interferire sulle festività natalizie che attirano in centro moltissime persone, non solo anconetani.

I nuovi arredi di corso Garibaldi riguardano panchine, fioriere, cestini, alberi e illuminazione (lampioni, luci da terra e relativo impianto elettrico): sono stati presentati lo scorso gennaio in Comune. In tutto saranno 27 panchine di pietra sinterizzata e trattata con vernice antigraffiti, 27 nuovi alberi (pero da fiore e lagerstroemia) 27 lampioni, 14 cestini alternati e 54 fioriere (di cui 27 per composizioni con alberi e 27 per composizioni floreali con lampione). Un restyling che non procederà in parallelo ma con elementi ricorrenti in ordine diagonale. Il costo totale della riqualificazione del centro ammonta a 345mila euro, di cui 140mila euro per gli arredi, 53mila euro per le alberature e 152mila per l’illuminazione, di cui 74mila euro per le opere edili e 78mila per gli impianti elettrici complessi.

La valorizzazione del centro cittadino, tra l’altro, dovrebbe comprendere anche via Castelfidardo, su cui successivamente dovrebbe intervenire un secondo stralcio del progetto che riguarda corso Garibaldi. Il progetto di rinnovamento complessivo ha trovato riscontri estremamente positivi un po’ ovunque, nel corso di quest’anno. Ma i lavori che dovevano essere completati entro l’estate, poi sono slittati ai prossimi mesi. Con la promessa, da parte della giunta comunale, che sarebbero stati ultimati, appunto, entro Natale. Sulla questione, tra l’altro, è sempre pesato il parere vincolante della soprintendenza ai beni architettonici, aspetto che non ha certo snellito i tempi per la realizzazione dell’intervento. Ma il possibile ulteriore slittamento nei giorni scorsi aveva fatto assumere al prologo di questo restyling i contorni di una telenovela: alcuni commercianti, infatti, dopo mesi di annunci e attese, hanno cominciato a sperare che i lavori slittassero direttamente al 2026, proprio per il timore di restare impantanati nella trasformazione durante le festività natalizie. Perché Ancona è un cantiere aperto in molte zone e una paralisi del commercio proprio nel mese in cui i negozianti fatturano di più di tutto il resto dell’anno costituirebbe una mazzata per il centro di Ancona.

Con buona pace di chi attende da tempo il suo rilancio, in chiave turistica, commerciale, di attrattività e popolarità, che portano con sé anche sviluppo economico. I commercianti, i residenti e i tanti operatori e lavoratori del centro cittadino sono sempre stati favorevoli a questo intervento, ma visto anche il cantiere di piazza della Repubblica, temono che il protrarsi dei lavori possa influire negativamente proprio sul periodo cruciale dell’anno. Il sindaco Daniele Silvetti ha incontrato nei giorni scorsi diversi imprenditori di corso Garibaldi assicurando loro che il restyling comincerà a breve, procederà per step, e sarà ultimato in tempo per l’inaugurazione prevista per il prossimo 8 dicembre. In tempo utile per vedere il rinnovamento del principale corso cittadino con le luminarie natalizie. La corsa contro il tempo per il rinnovamento del corso dovrebbe dunque partire a brevissimo. Con la garanzia che tutto sarà ultimato entro la data prevista.