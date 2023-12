Nuovi arredi e giochi all’asilo nido grazie al gesto del dottor Marras

Nuovi giochi e arredi all’asilo nido Oscar Romero grazie alla sensibilità del dottor Giuseppe Marras, che ha permesso di arricchire le dotazioni didattico-educative della struttura comunale (l’unica a gestione diretta) frequentata da 60 bambini da 0 a 3 anni. La donazione consiste in morbidi elementi componibile tipo puzzle, due divanetti e un tunnel, elementi idonei allo sviluppo delle attività sensoriali, il movimento e la psicomotricità. A salutare l’arrivo dei nuovi giochi ed arredi e a ringraziare il dottor Marras sono intervenuti al nido Romero l’assessora ai servizi educativi Emanuela Marguccio e il dirigente dei servizi alla persona Mauro Torelli. "Grazie al gesto di grande generosità del dottor Marras – sottolinea Marguccio – il nido Romero può avere a disposizione materiali didattici di alta qualità che permetteranno di migliorare l’ offerta formativa proposta delle nostre educatrici, che hanno già provveduto ad allestire un ambiente molto accattivante per i bambini. Un gesto che mi riempie di gioia e mostra grande sensibilità e cura per il bene comune. Ognuno può fare la differenza".