Nuovi arredi e luci su Corso Garibaldi: "Con la Soprintendenza ora è tutto ok"

Arredi e restyling di corso Garibaldi, nessun malinteso e soprattutto nessuna ingerenza al punto da modificare il progetto da parte della Soprintendenza. Parola dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini che lo scorso anno ha preso in mano il progetto per cercare di mettere a terra un intervento che l’attuale amministrazione comunale ha annunciato addirittura nel 2023. Si è perso del tempo, c’è stata confusione anche negli affidamenti, fino agli ulteriori e recenti ritardi che hanno spinto il via dei lavori all’anno nuovo: "Saremmo stati pronti a partire anche a inizio ottobre, ma nelle riunioni con i commercianti della zona abbiamo condiviso la necessità di non creare disagi durante le festività natalizie, quindi si va ai primi mesi del 2026" precisa Tombolini che poi affronta il tema delle possibili ingerenze da parte della vecchia e della nuova direzione della soprintendenza.

Ieri il sindaco, Daniele Silvetti, ha anticipato la cosa, ora il suo assessore ai Lavori pubblici entra nel dettaglio: "In effetti ci sono state delle voci a proposito di possibili interventi sulla progettazione a proposito di illuminazione – ammette Tombolini – voci che sono uscite dai tavoli e dagli incontri con i commercianti. Se qualcosa c’è stata si deve fare riferimento al passato, quando l’allora soprintendente (Cecilia Carlorosi, sostituita pochi mesi fa da Andrea Pessina, ndr) intervenne sull’illuminazione, sui lampioni per dirla tutta, ma per invitare a rivedere dei particolari e non per imporre degli obblighi. Si trattava, nello specifico, dell’uso di una tonalità più accesa che andava utilizzata in occasioni particolari, vedi ad esempio proprio il periodo natalizio e altri periodi o giornate particolari, mentre durante il resto dell’anno avremmo utilizzato delle luci più tenuti e meno impattanti". E poi un’aggiunta che conferma quanto scritto alcuni giorni fa dal Carlino proprio su questo tema specifico, segno che si trattava di voci effettivamente circolate: "Tra le voci emerse dai tavoli del commercio anche quella secondo cui avremmo avuto delle limitazioni nel piantare i lampioni a terra. Qualcuno temeva che scavando, seppur poche decine di centimetri – aggiunge Tombolini – potessimo incappare in resti archeologici di pregio e rendendo dunque necessario uno stop. Nulla di tutto ciò è accaduto, andiamo avanti tranquilli". L’assessore ai lavori pubblici in questi anni ha partecipato ad alcune sedute della Consulta del Commercio a cui siedono, tra gli altri, i rappresentanti delle associazioni di categoria e ovviamente l’assessore con la delega del commercio, Angelo Eliantonio. L’ultimo incontro c’è stato il 13 ottobre scorso: "Non ero presente a quell’appuntamento – precisa Stefano Tombolini – mentre ho partecipato alla riunione con i commercianti del centro sulla sosta e le operazioni di carico e scarico. Abbiamo raggiunto dei punti di vista condivisi, ma le interlocuzioni proseguono con loro e con le altre categorie interessate al tema, comprese le forze dell’ordine e militari per l’uso dei posti auto in pieno centro".

Pierfrancesco Curzi