Nuovi arredi sul Corso. Commercianti in pressing: lavori al via dopo Natale

"Ancona che brilla 2025-2026", il rischio di uno svolgimento delle festività natalizie con gli stessi arredi degli anni scorsi in corso Garibaldi è sempre più concreto. I lavori per la messa in posa di panchine, fioriere, cestini e così via sono probabilmente destinati a slittare al prossimo anno. Siamo a inizio ottobre e giunti a questo punto i commercianti in blocco spingono per lo spostamento della data d’inizio a gennaio/febbraio 2026. Partendo entro il mese di ottobre si andrebbe a finire nel cuore del periodo natalizio e questo sarebbe un ulteriore handicap per gli stessi operatori, nonostante si tratterebbe di nuovi arredi e non di opere strutturali (la pavimentazione, nonostante sia ridotta ai minimi storici, non verrà toccata). Nell’ultima riunione tra la giunta e i commercianti che si sono uniti per chiedere una strategia dei parcheggi, che si è svolta a metà settembre, è entrato solo marginalmente il discorso degli arredi; tema che invece ora è in cima alle priorità. Forse l’unica parte che potrebbe essere adottata entro la fine dell’anno è quella inerente al nuovo sistema di luci curato da esperti light designer, ma anche qui sarà necessaria un’analisi condivisa e approfondita tra le varie anime coinvolte. Le procedure di avvio dell’intervento si sono notevolmente allungate e tutte le scadenze che erano state annunciate dalla giunta, a partire dal sindaco Silvetti, sono poi saltate. Dalla primavera all’autunno appena iniziato di quell’intervento non si è ancora visto nulla a causa di una serie di problemi tecnici e soprattutto autorizzativi.

È bene ricordare che degli arredi del corso principale di Ancona si è iniziato a parlare esattamente due anni fa, con l’amministrazione comunale che aveva inserito nel team di lavoro anche un consulente esterno, l’architetto Riccardo Picciafuoco, ma in 24 mesi ancora non è stato concretizzato ancora nulla. La scelta sul da farsi arriverà comunque entro il mese di ottobre, anche se al momento appare più probabile lo slittamento all’anno prossimo.

Pierfrancesco Curzi