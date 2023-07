Nuovi Arrivi a Salò: Feralpi pronta per la Serie B - Steel Cup vinto

di Luca Marinoni

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò si è presentata al pubblico amico del Turina conquistando il settimo Trofeo Carlo Pasini-Steel Cup ai danni di Virtus Entella e Carrarese. La formazione di mister Vecchi, unica squadra di serie B contro due rivali di C, si è imposta 1-0 con i liguri (gol-partita di Di Molfetta) e 2-0 con gli apuani (reti di Ceppitelli e Gyla), che, dopo lo 0-0 dei 45’ regolamentari, nell’incontro inaugurale sono riusciti ad avere ragione della formazione di Chiavari dopo i rigori (10-9). Al di là della soddisfazione per il successo ottenuto, l’attenzione in casa gardesana è già proiettata in avanti, visto che è già vicino l’esordio stagionale nel turno preliminare della Coppa Italia, che domenica 6 agosto chiamerà la compagine verdeblù ad esibirsi per la prima volta sul terreno del Garilli di Piacenza per affrontare in una sfida ad eliminazione diretta il Vicenza guidato in panchina dagli ex Diana e Baresi.

Per giungere al meglio a questo primo appuntamento della nuova stagione e allo storico esordio in serie B, il ds Andrea Ferretti è molto attivo sul mercato e sta portando avanti i colpi necessari per rendere completo il gruppo. Per riuscire a farsi valere in un torneo di così alto livello, la FeralpiSalò è ormai pronta ad ufficializzare l’approdo sulle sponde del Garda di Bruno Martella, classe ’92, difensorecentrocampista che la serie B l’ha vinta con il Brescia, e Mattia Felici, attaccante esterno classe 2001, che lo scorso anno ha giocato nella Triestina. Due trattative che attendono solo la classica fumata bianca, mentre si sta complicando la pista che conduce a Nicola Dalmonte, ventiseienne esterno d’attacco del Vicenza. Fra gli obiettivi Silvio Merkaj, attaccante ventottenne della Virtus Entella, che affronterebbe di buon grado la sua prima avventura in serie B. Sul fronte delle possibili partenze, dopo che Simone Guerra ha ribadito a chiare note di voler affrontare la B con i gardesani, rimane al centro dell’attenzione il difensore Matteo Di Gennaro, che vanta parecchi pretendenti in serie C.