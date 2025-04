Nuovi asfalti: ecco tutti gli interventi

Sono stati avviati a fine marzo diversi lavori pubblici nella città di Osimo, come quelli di manutenzione straordinaria delle strade comunali, cantieri che riguardano tra tutti le vie Piave, Cairoli, Agnelli, Montegalluccio, San Giovanni, Montesantopietro, De Gasperi, Pignocco e Costa del Borgo dove, in particolare, i sampietrini sconnessi hanno causato diversi inconvenienti.

Tutti gli interventi in programma sono volti al ripristino di porzioni stradali particolarmente ammalorate per di garantirne la fruibilità in sicurezza. Sono tutti attesissimi, compresi in quel famoso piano asfalti varato a fine 2023 dalla precedente amministrazione Pugnaloni.

E’ l’appalto da circa un milione di euro i cui lavori non sono più stati avviati la scorsa primavera, tra assegnazione provvisoria e definitiva che hanno richiesto tempi tecnici lunghissimi, forse complice anche il cambio di amministrazione e le ferie estive. Le temperature non avrebbero permesso la partenza e poi la crisi di governo di autunno l’ha congelata. La candidata Glorio ha scritto una mail alla commissaria prefettizia per chiedere di inserire altre tre vie, nel caso ci siano dei ribassi d’asta (il primo tratto di via Campoceraso, via San Domenico a Padiglione e la parte ammalorata di via Gaiano).