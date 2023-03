Nuovi asfalti in centro Via San Martino cambia pelle Riaperta subito al traffico

Nuovo asfalto in via San Martino, lavori finiti e consegnati a tempo di record. Ieri sera, dopo gli ultimi dettagli tecnici, la strada molto importante per la viabilità cittadina è stata riaperta al traffico, compresa l’omonima galleria a essa collegata, seppur solo in un senso. In dieci giorni lavorativi l’intervento di posa del nuovo manto stradale è stato portato a termine. Un record di questi tempi, in anticipo ai tempi della consegna. Parliamo di uno dei tratti stradali che fino a domenica 5 marzo era tra i più disastrati dell’intero arco urbano. Si aspettava solo che la ditta incaricata dei lavori, assegnati con regolare contratto da tempo, iniziasse i lavori. da lunedì 6 marzo la strada è stata chiusa dall’imbocco della galleria, davanti al Lazzaretto, fino all’incrocio con via Vecchini. Ciò ha creato disagi alla circolazione, ma senza alcun tipo di problema di traffico, poche code e rallentamenti. La posa del nuovo asfalto è stata preceduta nella sistemazione dei sottoservizi e il rafforzamento della tenuta del sottosuolo, abbastanza ammalorato. Ora si procederà alla realizzazione delle aiuole spartitraffico all’altezza della piazzetta di fianco all’uscita del tunnel. A breve per chi viene da via Palestro sarà possibile imboccare la galleria verso Archi e stazione oppure immettersi in via San Martino lungo la doppia corsia a senso unico.