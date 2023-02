Nuovi asfalti in tre mosse con i fondi Pnrr

"Lo stato delle strade cittadine è in pessime condizioni a causa della carente manutenzione degli ultimi anni, complice anche un volume di strade molto importante che superano i 400 chilometri. Per dare una prima risposta alla città, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, inizieranno i seguenti tre interventi". A parlare all’indomani delle polemiche dell’opposizione e delle proteste dei cittadini per lo stato del manto stradale, è l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta il quale snocciola gli interventi programmati: "Grazie ad un finanziamento Pnrr Pnc di 506mila euro sono già stati appaltati e consegnati i lavori per il rifacimento di un tratto di via Dante e dei marciapiedi di viale Zobicco, via Don Minzoni e via don Riganelli. Inoltre con finanziamento comunale di 185mila euro abbiamo progettato e approvato un intervento di manutenzione di alcuni tratti stradali tra cui: parte della strada di Cesi, parte della strada di Cantia, parte di via Dante, parte di viale Moccia e parte del tratto di ingresso a Fabriano lato Cancelli. Infine con finanziamento ministeriale (75mila euro) e in parte comunale di circa 25mila verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria di una porzione della strada di San Donato. Tale intervento è in fase di identificazione all’interno del progetto più corposo già approvato dalla Giunta comunale. Si tratta di interventi certamente non sufficienti, ma che daranno un primo contributo". L’assessore ai Lavori pubblici poi rassicura: "L’amministrazione comunale è attenta a intercettare eventuali finanziamenti che possano contribuire ad integrare questo quadro". Ma si lavora a 360 gradi anche per garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti, automobilisti e centauri. "In questi giorni – spiega ancora l’assessore Lorenzo Vergnetta - l’impresa incaricata sta completando l’installazione degli attraversamenti pedonali luminosi, eliminando anche le eventuali interferenze con la vecchia segnaletica. Tutto ciò insieme al rifacimento di gran parte della segnaletica stradale, ha conferito un quadro di maggior sicurezza alle strade cittadine". Nel bilancio previsionale appena approvato dal consiglio comunale, è prevista anche la realizzazione della rotatoria della Pisana (182mila euro di risorse proprie comunali). Ma sono davvero tante le zone in cui i cittadini chiedono di intervenire con "urgenza" sull’asfalto e sui marciapiedi groviera.

Sara Ferreri