Nuovi asfalti, lavori in due vie

La giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine, ha deciso di sistemare con un’opera di manutenzione straordinaria la pavimentazione stradale di via Trento e del secondo tratto di via l’Aquila. Per l’intervento di sistemazione delle due vie è previsto un costo complessivo di 136.902 euro, importo tratto dalle economie derivanti dai lavori di risanamento conservativo di viale Anita Garibaldi. Il manto stradale delle vie in oggetto, che da oltre un decennio necessitavano di un intervento di recupero, si presenta in cattive condizioni di conservazione. Così la giunta ha deciso di intervenire al fine di migliorare la sicurezza e la fluidità della percorrenza ciclabile e veicolare nei due tratti. "I lavori prevedono le seguenti fasi di lavorazione: fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso, posa di guaina bituminosa, sistemazione di marciapiedi e cunette, posa in opera di binder e tappeto di usura. I lavori saranno eseguiti entro pochi mesi – spiegano gli amministratori –. Continua l’opera di sistemazione dei tratti viari comunali, come chiesto da cittadini, un modo per accogliere le istanze dei quartieri e frazioni".