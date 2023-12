Nuovi attrezzi nell’area verde: aumenta così lo sport nei parchi

Taglio del nastro per la nuova area attrezzata nell’area verde di via Alfieri. Si tratta di uno spazio che prevede la realizzazione di una nuova area in cui sono presenti attrezzi per fare attività fisica in totale libertà, aperta e fruibile a tutti, a tutte le ore. Vi è anche la possibilità di collegarsi con Qr code e vedere i video tutorial per effettuare correttamente gli esercizi. "L’area in questione – spiega il sindaco Thomas Cillo – è stata realizzata grazie alla partecipazione al bando Sport nei Parchi nel quale Sport e Salute spa e Anci, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 10 novembre 2020, hanno predisposto un piano di azione e un avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il progetto Sport nei parchi". All’inaugurazione sono intervenuti anche i campioni Tommaso Brugnami e Alessio Piergigli e il parroco Don Andrea Baldoni. Spettatori d’eccezione le alunne e gli alunni della scuola primaria di Borghetto "Leopardi".