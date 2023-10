Nuovi avvistamenti di lupi a Sirolo: "Cercano stabilità sul Conero"

Continuano le segnalazioni e la paura. Un altro lupo è stato fotografato in via Colombo, in zona Coppo di Sirolo. Il giorno dopo, domenica, forse lo stesso esemplare è stato immortalato poco distante. Proprio a Sirolo sabato si terrà un incontro organizzato dall’associazione Popoli e lupi in collaborazione con il Comune e il Parco regionale del Conero dal titolo "Il lupo del terzo millennio – parliamone per comprendere". L’appuntamento è alle 21.15 al teatro comunale Cortesi. Replica a Castelfidardo martedì prossimo alle 21 nella sala consiliare. Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella commenta: "La prossima settimana cominceranno i monitoraggi da parte dell’associazione che ha organizzato l’incontro. Secondo gli esperti il lupo avvistato è "in dispersione", cioè un esemplare che, dopo essersi allontanato dal gruppo d’origine, sta transitando nell’area del Conero alla ricerca di un territorio naturale in cui vivere stabilmente. Il transito può durare più o meno tempo in base alle condizioni che l’animale trova, tenendo in considerazione che l’ambiente urbano non è il suo ambiente. Per questo è necessario osservare alcune semplici regole come: evitare di abbandonare rifiuti o, peggio, lasciare cibo sfuso in giro per animali domestici o offrire direttamente cibo al lupo". Non è di certo infatti il primo avvistamento di un lupo a Sirolo. Un esemplare si era spinto anche nel centro abitato. Segnalazioni di lupi avvistati ci sono state anche nell’anconetano e in Valmusone, dove alla fattoria Santa Paolina sono stati aggrediti diversi animali.