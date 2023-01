Nuovi boschi urbani in due centri abitati

Grazie alla collaborazione di Anas, sarà realizzato un nuovo bosco urbano a ridosso degli abitati di Villanova e Fiumesino, un "polmone verde" tanti atteso dai residenti e non solo. L’ha confermato Valentina Barchiesi, assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente, a chiusura dell’anno 2022. Alberi che vanno a sommarsi a quelli del progetto "Un albero per ogni neonato", 149 essenze messe a dimora per i nati del 2020 e 178, la cui piantumazione è appena cominciata, per i bambini del 2021 (progetto dal forte valore simbolico perché su ogni tronco sarà legata una piccola targa colorata con il nome e la data di nascita del bambino cui la pianta è stata dedicata), agli alberi mangia-smog in via Castellaraccia e in via Marconi. Grande è l’attenzione al verde, considerata anche la ristrutturazione del parco Carletti e la riqualificazione del giardino scolastico della scuola La Mongolfiera. Sul fronte dell’igiene ambientale è stata potenziata la raccolta porta a porta del secco nella zona centro sud, su modello di quanto accade in altri quartieri. Il Cea, il centro ambiente e pace del Comune, è stato presente nelle scuole e nei luoghi pubblici per sensibilizzare bambini e ragazzi alla cultura del riuso.