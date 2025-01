Nuovi cda delle Aziende speciali

Rinnovati i consigli di amministrazione delle tre Aziende speciali di Camera Marche, bracci operativi nei comparti di moda, agroalimentare e mobile-meccanica. Per il quinquennio 2024-2029, l’azienda speciale Linea sarà presieduta da Francesca Orlandi, vicepresidente Giacomo Bramucci, poi Paolo Capponi, Elena Capriotti, Andrea Caranfa. Simone Mariani, invece, è il presidente di Linfa, vice Gianfranco Santi, nel cda Daniela Diomedi, Andrea Passacantando, Emiliano Pompei. Infine, per l’azienda speciale Tecne, presidente Massimiliano Santini, vice Vittorio Peli e componenti Zeno Avenati, Teresa Mancini, Roberto Morichelli.

"La dimensione di Camera Marche e la collaborazione con la Regione ci permettono di ribadire e rafforzare per i prossimi anni l’apparato delle Aziende speciali, scelte per presidiare comparti strategici dell’economia regionale", ha detto il presidente camerale Gino Sabatini, annunciando anche lo stanziamento di un milione e 200mila euro nel bando per le fiere del primo semestre.

"Una regione a lungo isolata, anche politicamente, ora può contare sulla presenza di una realtà solida come Camera Marche. Continueremo a fare squadra, supportare le imprese e supportarci a vicenda tra istituzioni per intercettare opportunità, agevolazioni e la meritata ribalta anche internazionale", ha spiegato il consigliere regionale Andrea Putzu, ricordando come sarà strategico nei prossimi mesi "lavorare insieme perché i nostri territori siano collegati agli hub di Milano, Roma e Napoli, per supportare col commercio estero anche il turismo".

E per i prossimi anni – fa sapere Camera Marche – sono in cantiere nuovi progetti che vedranno un’azione congiunta delle tre aziende su vari fronti: il più vicino è il progetto promosso a Parigi dalla Regione, che a partire dal settore moda coinvolgerà tramite il sistema camerale anche il food e il mobile/arredo.

Nell’agenda del 2025, ha sottolineato il vicepresidente vicario di Gino Sabatini, Massimiliano Polacco, ci sono un nuovo momento di Convention internazionale multisettore a giugno e prima, a febbraio, la seconda edizione del progetto "Marche a Sanremo" nei cinque giorni del festival della canzone italiana.