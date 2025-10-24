Nuovi cestini contro l’abbandono dei rifiuti

Giusto pochi giorni fa erano stati scoperti due casi di abbandono illecito di rifiuti praticamente in tempo reale, grazie alla collaborazione dei cittadini-sentinella, della Polizia locale e alle nuove telecamere. Telecamere che, peraltro, sono state ulteriormente implementate nei luoghi più sensibili, al fine di scongiurare l’insorgere di discariche a cielo aperto.

Altro step, per una città più pulita, ieri. Nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione che vede coinvolti vari soggetti e che, con particolare riferimento, stavolta guarda al centro. Nel cuore di piazza Mazzini e lungo l’isola pedonale di via Bixio, infatti, sono stati installati nuovi cestini per dire basta a cartacce e mozziconi di sigaretta lasciati in strada. Lo prevede il doppio intervento avviato da Marche Multiservizi Falconara e Ata Rifiuti Ancona, in collaborazione con il Comune. L’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana sta provvedendo alla sostituzione dei contenitori. Ma, come visto, l’iniziativa s’inserisce in un più ampio piano di interventi per il decoro, in risposta a una delle criticità più sentite dalla cittadinanza: la presenza di piccoli rifiuti, cicche e deiezioni nei luoghi pubblici.

A supportare il progetto anche Legambiente e il gruppo scout degli Agesci Falconara. In piazza, al mattino, sono convogliati il sindaco Stefania Signorini con la vice Valentina Barchiesi e l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, l’amministratore delegato di Mms Falconara Giovanna Fraternale, Matteo Giantomassi dell’Ata Rifiuti, i rappresentanti di Legambiente e Laura Fanesi di Agesci 1 Falconara. Volontari, amministratori e operatori hanno distribuito locandine informative (realizzate dall’Ata) sulla raccolta differenziata e sui comportamenti corretti da tenere, sottolineando come in città siano presenti oltre 500 cestini per i rifiuti da passeggio, uno ogni poche decine di metri, di cui circa 30 in piazza e nella camminata di via Bixio. Purtroppo, però, non è ancora sufficiente per sradicare condotte improprie, come quelle di chi getta i rifiuti a terra. Oppure, quelle di chi riempie i bidoni di rifiuti che, altrimenti, andrebbero differenziati. "La sostituzione dei cestini – ha detto Fraternale, sponda Mms Falconara – ci conduce alla campagna di sensibilizzazione: ‘Se è piccolo, un motivo c’è’. Questo per introdurre e incentivare comportamenti virtuosi: nel cestino va messo ciò che non è differenziabile". Per il sindaco, "un piccolo gesto può fare la differenza. Con questa iniziativa vogliamo una Falconara più pulita e accogliente, una comunità che vede cittadini e istituzioni collaborare per il decoro e il rispetto degli spazi comuni". Il bis di Penna: "Il decoro urbano è un percorso fatto di passi continui e condivisi".