Nuovi corsi di tennis per tutti. Il primo open day il 6 settembre

C’è una novità nel panorama sportivo cittadino falconarese, che prevede racchette e palline alla mano. Ed è rappresentata dalla nascita, imminente, dei corsi di tennis proposti da una nuova scuola per bambini, ragazzi e adulti. L’attività si svolgerà negli impianti di via dello Stadio e sarà tenuta dagli istruttori federali Alessio Giuliani (maestro), Alessandro Gobbi (istruttore di primo livello) ed Elisabetta Paolini (preparatore fisico di primo grado).

"Il tennis è divertente, socializzante e ti accompagna per tutta la vita", scrivono gli organizzatori dei nuovi corsi nel manifesto di presentazione dell’iniziativa. Gli stessi che, al fine di promuovere l’attività, ormai in fase di partenza, hanno pensato di proporre alla comunità un open day già calendarizzato per la giornata di sabato 6 settembre, tra le 15 e le 18, al fine di consentire alle persone di conoscere questa realtà che opererà nei campi coperti e posti dietro il Palasport Gianfranco Badiali di Falconara Marittima.

L’attività specifica, e in particolare i corsi, invece, prenderanno il via a partire da lunedì 29 settembre, e proseguiranno fino a domenica 31 maggio 2026. Da quanto si apprende, i corsi avranno frequenza bisettimanale, per un’ora e mezzo di allenamento, e prevederanno, oltre alla fase di gioco, anche quella fondamentale della preparazione atletica, sia per le nuove leve che per gli adulti.