Nuovi Ctp, ecco come si vota il 28. Centrodestra fuori da due quartieri

Pubblicate le liste con i nomi dei candidati per le elezioni dei CTP (Consigli Territoriali di Partecipazione) che si terranno sabato 28 giugno; seggi aperti dalle 9 alle 20. Lo scrutinio si terrà il 30 giugno. Nessuna novità rispetto a quanto pubblicato dal Carlino la settimana scorsa, quindi confermato, con grande sorpresa, il forfait del centrodestra in due dei nove CTP, il n. 1 del Centro e il n. 4 di Grazie e Tavernelle, a causa di irregolarità nella raccolta delle firme e della presentazione delle liste. I Consigli saranno composti da 15 Consiglieri (tranne l’8 e il 9 limitati a 9 Consiglieri) e saranno eletti a suffragio diretto con sistema proporzionale.

Con l’assenza della coalizione di maggioranza, tuttavia, nei due CTP in questione è possibile che non venga raggiunto il numero legale e non sono esclusi strascichi e polemiche in tal senso. Al netto di tutto ciò, il 28 giugno l’elettore dovrà portare con sé un documento di riconoscimento e preferibilmente la tessera elettorale. Prevista la firma su un registro di presenze per evitare doppi voti.

Si può votare una sola lista ed esprimere una o due preferenze ma, in questo caso, di genere diverso. Non è previsto il voto disgiunto, il voto va alla sola lista. Possono votare tutti gli iscritti nelle liste elettorali nelle sezioni comprese nel rispettivo territorio; tutti i cittadini italiani che hanno 16 anni compiuti (i 16enni anche con la sola carta di identità) entro il giorno delle elezioni compreso, residenti nel rispettivo territorio. Ognuno deve votare per il Consiglio in cui ha la residenza in città.