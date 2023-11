Nuovi passaggi pedonali più sicuri per i disabili

"Sono due gli attraversamenti pedonali di prossima realizzazione in Via Setificio e Viale del Lavoro. Frutto di una collaborazione tra la Regione Marche, grazie a un emendamento di bilancio della consigliera Lindita Elezi, e gli uffici del Comune". Così la giunta Fiordelmondo. "Si tratta – spiegano - di due attraversamenti pedonali che saranno resi più sicuri e senza barriere architettoniche per 15mila euro. In accordo con l’assessora ai Lavori Pubblici Valeria Melappioni, sono state individuate le aree di via Setificio e viale del Lavoro dove insistono le scuole e pertanto la messa in sicurezza era particolarmente urgente". "Sono orgogliosa di proseguire l’impegno, già assunto come consigliere comunale, di fare di Jesi una città inclusiva delle persone con disabilità" dichiara Lindita Elezi. "La collaborazione tra Comune e Regione, con la consigliera Elezi, è stata proficua – sottolinea Valeria Melappioni - e ci permette di sanare una situazione di pericolo. La nostra azione è concentrata sulla sicurezza dei pedoni, la richiesta che ci viene fatta più spesso: questa collaborazione istituzionale, che auspichiamo prosegua, ci permette di proseguire nella giusta direzione".