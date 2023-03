Nuovi percorsi per i pedoni

Grazie alla Regione ecco nuovi percorsi pedonali. "Il Comune disporrà di un fondo di 25mila euro – spiega la consigliera leghista Lindita Elezi –, frutto di un mio emendamento al bilancio regionale, compartecipazione all’intervento di realizzazione di percorsi pedonali per il collegamento tra via Venezia e via Fontanelle Non solo sarà riqualificata la pedonalizzazione di un asse viario portante della città, ma l’opera rappresenterà il completamento di interventi sostanziali realizzati grazie alla concretezza delle azioni sinergiche tra amministratori che hanno realmente a cuore il territorio e, per questo, sanno guardare ben oltre le logiche di casacca". "Accogliamo con piacere l’interessamento per il nostro territorio da parte della consigliera regionale Lindita Elezi – commenta il sindaco di Monsano Roberto Campelli - Questo contributo è la ciliegina sulla torta per completare un’opera che è costata 250mila euro e vedrà definitivamente il collegamento tra due importanti zone della nostra cittadina e la realizzazione di un camminamento pedonale fruibile ai cittadini e di notevole importanza in materia di sicurezza stradale per i ragazzi che frequentano le scuole adiacenti. La sensibilità della Elezi ha dimostrato che esiste ancora una politica che risponde alle esigenze del territorio".