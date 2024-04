"Nuovi ponti, serve un piano del traffico"

La minoranza in Consiglio comunale sui ponti: "Serve un piano urbano del traffico". Partito Democratico, Diritti al Futuro, Vola Senigallia e Vivi Senigallia attendono uno schema del Piano Urbano del Traffico, proposte progettuali serie per ponte Garibaldi, ponte degli Angeli e ponte della "statale": "Chiediamo tempi veri e non ‘aria fritta’ per la loro realizzazione urgente – spiegano – serve il Piano Urbano del Traffico, cioè un programma di medio termine scientificamente fondato su studi e rilievi e su proiezioni temporali, alternative ragionevoli, soluzioni e finanziamenti. Se non c’è questo strumento generale e pubblico, e perfino partecipato da interlocutori almeno un minimo competenti e non dai pervasivi ’leoni da tastiera’, emergono soluzioni occasionali o di pura fantasia oppure firmati Anas, che travolgono ’secoli di storia’, imbrattano angoli pregiati del contesto urbano, spostano il traffico dove capita senza la minima considerazione che un ’oggetto’ come il ponte Garibaldi resterà poi lì per molti decenni e anche di più!".

La proposta progettuale, presentata attraverso una planimetria, fa discutere in attesa di quello che sarà il progetto definitivo, atteso a breve.