Nuovi servizi dell’Ast, al via il trasloco degli uffici

Ci siamo: sta per partire il cantiere per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (Cot) e della casa della comunità, grazie ai fondi del Pnrr. Lo comunicano dall’Ast Ancona: "Per consentire i lavori è in fase di svolgimento il trasferimento dei servizi territoriali e degli uffici amministrativi attualmente ospitati nello stabile di via Marconi 9 (limitrofo all’ospedale Profili). Alcuni di questi troveranno la nuova collocazione e apertura al pubblico in via Brodolini 117, presso i locali del distretto sanitario. In particolare stanno effettuando lo spostamento i servizi di assistenza domiciliare Integrata (Adi) e l’Ambulatorio Infermieristico siti al piano terra di via Marconi il cui trasferimento è previsto in via Brodolini il 4 settembre. Anche l’ufficio invalidi civili, ora in via Marconi, che sarà operativo nella nuova sede il 5 settembre. Il centro diabetologico, aprirà in via Brodolini il prossimo 6 settembre. Questi servizi adotteranno, la prossima settimana, nella nuova sede, i seguenti numeri in sostituzione degli attuali: Adi 0732.707702 (coordinatore), 0732.707735 (ambulatorio), 0732.707709 (sala infermieri), centro diabetologico 0732.707747 e 0732.707745 per medicina legale, ufficio invalidi". Più lontana l’apertura del cantiere per la palazzina emergenze.