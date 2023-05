Nuovi spazi urbani ed educazione Tiene banco il progetto "Mac"

Gestire le relazioni e mediare i conflitti orientando il processo comunicativo verso relazioni empatiche e inclusive sono alcuni degli aspetti su cui interviene il progetto "Novo educare - Ambiente educativo per il rinnovamento delle comunità e degli spazi urbani", sviluppato dall’associazione culturale Mac, Manifestazioni artistiche contemporanee, assieme a un’ampia rete di partner e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. ""Novo Educare" - ha spiegato Monica Caputo, referente del progetto per Mac ieri alla presentazione in Comune a Osimo - è un percorso di 30 mesi, scelto e finanziato tra gli oltre mille presentati con il bando per le Comunità Educanti 2020 per rafforzare la comunità educante di Osimo e di Castelfidardo, creando una rete sociale ed educativa con i due Comuni, varie associazioni locali e il mondo scolastico". Saranno coinvolti i docenti dell’istituto superiore Laeng-Meucci, gli educatori informali dell’Agesci, della Fondazione Ferretti, dell’Olistica Salus e i genitori degli studenti osimani e fidardensi. Saranno formati dagli esperti delle associazioni Movimento infinito, Un Caldo abbraccio e del Centro territoriale per l’Inclusione sulla comunicazione empatica e collaborativa.