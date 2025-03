Nuovi varchi per la Ztl. Timori di Confcommercio

"Pur comprendendo la volontà dell’amministrazione di adottare dei provvedimenti che limitino comportamenti scorretti all’interno della Ztl da parte di automobilisti non autorizzati non nascondiamo un po’ di preoccupazione per il messaggio che questo progetto rischia di far passare agli occhi dell’opinione pubblica". C’era anche una rappresentanza di Confcommercio all’incontro promosso dall’amministrazione comunale per illustrare alla cittadinanza il nuovo piano di varchi telematici mirato principalmente a monitorare con più precisione i flussi di auto in uscita dalla città e la principale associazione di categoria prende, in parte, le distanze dal provvedimento, perché ritiene che le telecamere rendano ancora più difficile l’accesso rispetto a quanto non lo sia già.

"Per questa ragione – si legge nella nota di Confcommercio – siamo a chiedere una campagna di comunicazione ben mirata, che chiarisca senza ombra di dubbio come in fase di accesso alla città non cambi sostanzialmente nulla, rispetto alle limitazioni già in vigore adesso. Di pari passo, auspichiamo misure sul piano della sosta che incoraggino ancor di più le persone a recarsi in centro storico, e pensiamo ad esempio alla riapertura di aree oggi inutilizzate o alla individuazione di nuove strutture adatte a ricoprire questa funzione. Un atto, questo, che lancerebbe un importante segnale anche su piano della comunicazione a tutti i potenziali fruitori del centro storico".

Confcommercio, per l’ennesima volta, ricorda tutte le difficoltà a cui sta andando incontro il commercio tradizionale anche in una città come Lucca, a partire ovviamente dalla concorrenza sleale dell’e-commerce. "Il commercio tradizionale – chiude la nota – vive una fase storica di grandi difficoltà dovute in primis ai rincari che riducono il potere di spesa e alla concorrenza sleale dell’E – commerce. Una crisi generalizzata dalla quale purtroppo neanche Lucca è esente. Ecco perché in una fase così critica diventa fondamentale evitare in ogni modo altri provvedimenti che possano ulteriormente aggravare la situazione per i nostri imprenditori".