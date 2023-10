Nuovo anno dell’Istao tra intelligenza artificiale e privacy: luci e ombre affrontate dagli esperti

Intelligenza artificiale, dati personali e privacy tra luci e ombre: questi gli argomenti che sono stati trattati ieri per l’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Istato a Villa Favorita. Ospite d’onore uno dei massimi esperti di Ai e big data: il professor Alessandro Acquisti, ordinario di Tecnologia Informatica e Politiche pubbliche presso Heinz College, Carnegie Mellon University, Pittsburgh. "Dopo la ruota l’uomo si è messo a correre. Ma dove andiamo? Intelligenza Artificiale, Big Data, Privacy, Democrazia" il titolo del suo intervento, durato circa un’ora che ha tratteggiato le peculiarità di questi elementi sempre più interconnessi. "Cosa collega intelligenza artificiale e privacy?" ha domandato Acquisti alla numerosa platea formata in larga parte dagli studenti, spiegando poi come siano in realtà due facce della stessa medaglia. Ruolo chiave poi lo svolge l’Economia, che all’Istao viene studiata in maniera approfondita secondo i principi di Adriano Olivetti e che è la materia fondante dei corsi e dei master post lauream. Due quelli in avvio, che dureranno fino a giugno: Il "Master in Strategia e Management per le Piccole e Medie Imprese" e il master in "Gestione e Programmazione dei Servizi Sanitari". "La nostra formazione a differenza di quella prettamente accademica vuole essere più vicina al mondo del lavoro – ha dichiarato in apertura dei lavori il presidente Istao Mario Baldassarri- i nostri master prevedono visite, esercitazioni, laboratori presso le aziende e non solo lezioni in aula. Il master sui servizi sanitari prevede anche uno Study Tour in Israele ma vista la situazione attuale non so se quest’anno riusciremo a organizzarlo". Ci sono stati poi interventi anche di Emanuele Frontoni, professore di Informatica ad Unimc e Benedetta Giovanola, della Cattedra Jean Monnet Ethics for inclusive digital Europe e professoressa di Etica ad Unimc e dell’imprenditore Alessandro Guzzini.

Ilaria Traditi