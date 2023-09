Nuovo asfalto a JESI: Porta Valle grazie alla Fiera di San Settimio

Prosegue il rattoppo delle strade cittadine: in vista della fiera di San Settimio che prenderà il via sabato prossimo è arrivato il catrame nella zona di Porta Valle, piazzale di Mezzogiorno e Baccio Pontelli. Nei giorni scorsi gli operai hanno lavorato di pala e catrame anche a copertura dei sampietrini mancanti. Un maquillage che è intervenuto nelle zone più critiche in vista dell’arrivo in città di oltre cinquecento bancarelle che per tre giorni coloreranno e riempiranno di profumi le zone del centro. In alcuni casi le buche erano particolarmente profonde sia in piazzale dei Partigiani che in piazza Baccio Pontelli. Restano in piazzale di Mezzogiorno avvallamenti importanti che necessiterebbero di un intervento più profondo. Gli operai hanno anche sistemato i sampietrini che erano saltati come denunciato dagli stessi residenti ormai da tempo. Insomma c’è voluta la fiera, ma alla fine l’intervento è stato fatto.

Nei giorni scorsi il rattoppo è scattato in via Gallodoro e qualche ora prima un intervento più esteso ha riguardato via Puccini.

L’ultimo finanziamento statale ottenuto dal Comune ammonta a 62.500 euro ed era rivolto a interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed arredo urbano. Tre interventi di cui il primo già messo in atto nella parte iniziale di viale Puccini, all’altezza della farmacia, dove erano presenti pericolosi avvallamenti. Con 38.300 euro, si è proceduto al rifacimento di parte del sottofondo al fine di migliorare la capacità di carico della sede stradale anche in corrispondenza di vecchi scavi eseguiti dai gestori dei sottoservizi dove si sono manifestati i maggiori cedimenti. Si è proceduto poi al rifacimento del tappeto d’asfalto, stavolta a cura e spese della ditta a cui era stato affidato il precedente appalto ed i cui lavori sono stati contestati dall’amministrazione comunale.

sa.fe.