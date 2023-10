"Nuovo asfalto a San Donato, ma solo nel tratto senza criticità"

"C’erano molte strade da aggiustare a San Donato, tranne il tratto che è stato sistemato". All’attacco il consigliere comunale Danilo Silvi (Fratelli d’Italia). "L’amministrazione – incalza - ci spieghi il criterio che segue per riparare le strade. Sono gli abitanti di San Donato di Fabriano a chiedere chiarezza e il perché di quanto fatto. Il tratto iniziale che dall’incrocio del passaggio a livello di Melano porta a San Donato, infatti, non presenta particolari criticità. Poi, percorrendo la strada, arriva l’impossibile: la strada dissestata, con buche che si aprono dopo ogni pioggia, non è stato oggetto di manutenzione da parte del Comune. Invece – denuncia Danilo Silvi - sono stati fatti alcuni lavori di manutenzione straordinaria nel tratto che non ne aveva bisogno. I lavori sono iniziati non nel tratto peggiore, ma in quello messo meglio e altrove nulla, sono rimaste buche e avvallamenti. I paesani non sono affatto contenti, si sentono presi in giro. Il paese si sente abbandonato". Il consigliere di opposizione ha protocollato un’interpellanza per affrontare il caso in consiglio comunale: "Resto meravigliato – aggiunge -. L’asfalto, dove è stato rifatto per 400 metri, era in buono stato. Poi finisce e riprende, proseguendo la direzione verso Sassoferrato, il tratto rovinato. Buche, frane e avvallamenti hanno messo ko la strada che collega Fabriano a San Donato. Il colpo di grazia la chiusura l’anno scorso della Berbentina sp 16 che ha riversato qui tutto il traffico. Non si può andare avanti così. Ad un certo punto c’è anche una buca che può danneggiare le auto".