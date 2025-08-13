Nuovo asilo con fondi del Pnrr: è polemica

Ventisette famiglie (su 62) senza asilo nido, il sindaco Thomas Cillo decide di cercare fondi europei per costruire una nuova struttura per i piccoli da 0 a 3 anni e li ottiene ma divampano le polemiche. "La giunta Cillo – attaccano dal gruppo consiliare Mirco Anselmi sindaco – senza alcun passaggio informativo in consiglio comunale ha deciso di realizzare un nuovo asilo nido a Monte San Vito, al piano inferiore della scuola dell’Infanzia F.lli Grimm. L’asilo sarà finanziato con 400mila euro di fondi pubblici Pnnrr. Quali sono state le analisi tecnico/economiche che la Giunta ha fatto? La spesa corrente, che inevitabilmente aumenterà, come sarà coperta? Aumentando le tasse dei cittadini?". "La domanda di asilo nido in questi anni, è in costante crescita – replica il sindaco Cillo -. Il nuovo nido sarà realizzato a costo zero per il bilancio comunale, senza nuovi mutui. Siamo consapevoli che il servizio comporterà costi per il bilancio. Attualmente il nostro asilo nido ha una copertura delle rette di circa la metà rispetto ai reali costi che dobbiamo sostenere a bilancio. Ma come ogni servizio a domanda individuale, anche il nido ha una copertura parziale: i servizi pubblici non generano profitto, ma rispondono a un bisogno. La nostra è una scelta politica chiara: sì ai servizi per le famiglie".