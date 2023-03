Nuovo asilo e fondi per la ricostruzione post sisma Il Comune si aggiudica i finanziamenti per i progetti

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto due finanziamenti che permetteranno di realizzare altrettanti progetti, importanti per la comunità. Il primo intervento riguarda la realizzazione del nuovo asilo nido comunale per il quale è stato ottenuto un finanziamento di un milione e 706 mila euro, grazie all’Accordo Quadro di Invitalia AQ1, per l’aggiudicazione dei lavori previsti dagli interventi finanziati all’Ente, nell’ambito del Pnrr. La seconda novità è che il Comune è entrato nel Piano della ricostruzione pubblica delle Marche per il recupero del patrimonio danneggiato dal sisma con un finanziamento di circa 460 mila euro. "L’intervento interesserà la manutenzione straordinaria per miglioramento sismico e per messa in sicurezza delle edicole funerarie dell’ ingresso storico del civico cimitero -spiega il Comune-. Determinante è stato il fatto di avere pronto il progetto esecutivo".