Nuovo asilo nido di Marzocca, approvato il progetto esecutivo

La Giunta comunale, nella seduta di giovedì ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo asilo nido di Marzocca che sorgerà nel lotto di terreno, attualmente vuoto, adiacente alla scuola dell’infanzia De Amicis, che ospita il centro per l’infanzia Cavalluccio Marino. Tale edificio sarà realizzato interamente in legno con una classificazione di edificio nZeb, ovvero con consumi energetici prossimi a zero. La realizzazione del nuovo asilo nido consentirà inoltre di aumentare gli spazi attualmente a disposizione della scuola dell’infanzia. Si tratta di un appalto integrato che è stato aggiudicato a favore della Ditta Green Wood srl di Gravina di Puglia, in provincia di Bari, che ha offerto un ribasso del 1,23% sull’importo a base d’asta. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1 milione e 422mila euro, finanziato con i fondi del Pnrr. La realizzazione di questa nuova opera, testimonia l’attenzione e lo sforzo che l’amministrazione comunale sta ponendo nei confronti dell’edilizia scolastica; in primo luogo allo scopo di mettere in sicurezza le strutture; in secondo luogo per migliorare l’efficienza energetica e la funzionalità dei plessi, anche a vantaggio dello svolgimento dell’attività didattica.