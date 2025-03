Nuovo asilo nido per 45 bambini: "Sarà pronto per quest’estate"

I lavori per la costruzione del nuovo Asilo Nido di Marzocca, situato in Viale della Resistenza, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. "La nuova struttura si sviluppa su un unico livello ed è collegata tramite un’area comune esterna alla scuola materna già esistente, creando così un polo educativo integrato per l’infanzia, che accoglie bambini da 0 a 6 anni – spiegano gli Amministratori - L’edificio è progettato per ospitare 45 bambini, suddivisi in tre sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi. Ogni fascia di età avrà a disposizione spazi dedicati, progettati per favorire lo svolgimento delle attività specifiche per ciascun gruppo".

L’intervento ha un costo complessivo di 1milione e.400mila euro. I lavori sono iniziati il 29 dicembre 2023, con conclusione prevista per l’estate 2025, in quanto è in corso l’approvazione di una variante al progetto. "Questo progetto rappresenta un ulteriore passo significativo nell’ammodernamento degli edifici scolastici comunali, a conferma dell’impegno costante dell’Amministrazione per il miglioramento della qualità educativa e delle strutture al servizio della comunità" conclude.