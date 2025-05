Nuovo asilo pronto a novembre. Previste altre agevolazioni

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido "Girotondo" alle Fornaci di Castelfidardo. Dopo il completamento della copertura, gli operai al lavoro stanno intervenendo su cappotto termico, interni e impianti.

Il progetto prevede, tra l’altro, anche la realizzazione di un suggestivo balcone verde che circonderà gli esterni del primo piano: in questo modo si amplieranno ulteriormente gli spazi che sono messi a disposizione dei bambini che frequenteranno la struttura.

"Si tratta di un passo avanti importante, soprattutto in ragione dei 60 posti a disposizione che arriveranno a raddoppiare l’offerta per le famiglie. La fine dei lavori è stimata per il mese di novembre – dice il sindaco Roberto Ascani -. In Consiglio comunale, nel frattempo, abbiamo aggiornato il Regolamento comunale per rispondere meglio ai bisogni delle famiglie e per adeguare alle normative più recenti. Tra le novità principali l’introduzione di una nuova fascia Isee, maggiore trasparenza nei criteri di ammissione, riconoscimento chiaro di situazioni familiari e lavorative particolari e innalzamento del voucher fino a 100 euro per chi non trova posto nella struttura pubblica. Un investimento concreto per il futuro della nostra comunità".