Nuovo assegno, escluse dall’aiuto dieci famiglie

C’è grande preoccupazione dal parte della maggioranza democrat osimana, sul futuro di una categoria ritenuta fragile. "E’ stato partecipato l’incontro sull’assegno di inclusione che sostituirà il reddito di cittadinanza. Purtroppo le tutele per alcune persone fragili e più povere non saranno più garantite perché anche se povere sono considerate occupabili e dopo il primo anno, durante il quale saranno tenute a frequentare corsi di formazione, saranno lasciate sole e non percepiranno più alcun sussidio. Dunque saranno costrette a chiedere aiuto ai servizi e alle associazioni", ha detto il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni appunto durante la riunione che si è tenuta qualche giorno fa nella sala del Consiglio comunale. Presenti le associazioni del terzo settore, i sindacati e gli operatori del settore sociale del Comune. A partire dal primo gennaio il reddito di cittadinanza sarà sostituito dall’assegno di inclusione che ammonta ad un massimo di 500 euro mensili (cui si aggiunge 280 euro per affitto) per 18 mesi rinnovabili, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi. "Per Osimo, in base ai dati attuali in continua evoluzione, si prevede che dei 50 nuclei familiari in carico ai Servizi sociali che attualmente percepiscono il reddito, circa 10 rimarranno esclusi dalla misura perché senza requisiti. Altri 100 nuclei familiari che adesso lo percepiscono sono in carico al Centro per l’impiego. Tutti i beneficiari non in carico ai Servizi sociali, anche se poveri, con Isee e reddito familiare inferiore a seimila euro sono esclusi perché ritenuti "occupabili" appunto". L’Ambito territoriale XIII, con il Comune di Osimo capofila, di recente ha rafforzato la rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale, senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento delle attività dei servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di "Housing first". "E’ stata prevista l’attivazione di una figura specializzata innovativa, l’operatore territoriale. Questo ruolo è stato pensato per alleggerire il grande lavoro delle assistenti sociali reso più difficoltoso da un’utenza più numerosa e da una casistica sempre più complessa". Per i pasti, per coloro che non possono provvederne autonomamente, il Comune si avvale della mensa gestita dall’associazione "L’Accoglienza" con la quale ha stipulato una convenzione. La struttura per come è concepita e organizzata non può accogliere in via definitiva le persone ma risponde per casi emergenziali. Le proroghe vengono concesse considerando le varie situazioni dato che ogni persona ha una sua storia e le proprie fragilità e complessità.

Silvia Santini