Nuovo attraversamento per i pedoni in via Marconi vicino al civico 127

Sarà realizzato presto un attraversamento pedonale in via Marconi a Falconara nei pressi del civico 127. Il più vicino è ubicato a oltre 150 metri di distanza, nei pressi dell’intersezione con via Tesoro e lì, soprattutto nelle ore diurne, il traffico veicolare, anche di mezzi pesanti, risulta particolarmente intenso perché la strada costituisce una delle principali arterie di collegamento della città con i Comuni limitrofi. La nuova opera garantirà ai residenti l’attraversamento in modo sicuro.