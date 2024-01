Nuovo cda al Grimari Buttari: il sindaco punta su Enrico Angeletti

L’amministrazione comunale e la maggioranza che la sostiene sono chiamate entro fine gennaio a indicare i rappresentanti del nuovo cda della Asp Grimani Buttari scaduto a dicembre. "Nel ringraziare il presidente uscente Fabio Cecconi per l’impegno profuso nei due mandati, in qualità di sindaco cui spetta la nomina di uno dei tre componenti ho scelto Enrico Angeletti, figura storica del Pd osimano, per dare continuità al lavoro portato avanti nell’azienda pubblica con sede a San Sabino – dice il primo cittadino -. Angeletti faceva già parte del cda e conosce benissimo le dinamiche interne e le necessità peculiari per portare avanti i servizi di un ente così prestigioso. Vista l’occasione che si presenta con il rinnovo di questo cda, di cui un secondo componente è indicato dal Consiglio comunale, le forze di maggioranza hanno deciso di indicare nel dibattito che sarà convocato in Sala Gialla un nome femminile, per arrivare ad avere anche al Grimani Buttari il rispetto del 33 per cento di quote rosa". Il dpr 251 del 2012 impone di applicare tale soglia per le società a controllo pubblico e le cinque nelle quali il Comune lo esercita o detiene partecipazione, sono già adeguate. L’azienda speciale Asso, l’Asp Grimani Buttari e la Fondazione Bambozzi non hanno obbligo di adempiere non essendo per definizione società ma enti strumentali. "Eppure alla Asso fra i tre componenti del cda è stata nominata Carmen Guarino mentre al Bambozzi ben tre componenti su cinque sono donne. L’unica tra le otto società nelle quali il Comune indica componenti del cda a non avere figure femminili è Grimani Buttari".