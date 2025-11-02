Nuovo cda dell’aeroporto. La Regione sceglie Brandoni

L’Aeroporto delle Marche è in grande fermento, non solo sul fronte dell’operatività ma anche dei volti nuovi, o quasi, che stanno entrando nelle stanze di gestione e amministrative. Dopo l’arrivo, cruciale, del nuovo amministratore delegato Giorgio Buffa, ecco il cambio nel Consiglio di amministrazione. Uscito Giacomo Bugaro, divenuto assessore regionale tra l’altro con delega anche sulla scalo aeroportuale, ecco che la Regione ha provveduto a nominare il suo nuovo rappresentante. Si tratta dell’ex assessore regionale e sindaco di Falconara, Goffredo Brandoni (foto) che conosce perfettamente le questioni legate al Sanzio.

Da registrare, inoltre, una curiosità: è il progetto di Radio Incredibile che presenta "IN AIR – La Radio vola da Ancona". Un’iniziativa che porterà la voce, le storie e l’energia delle Marche direttamente all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Ancona. Si iniziarà domani, in concomitanza con il primo volo di continuità territoriale operato da Dat – Danish Air Transport, la compagnia danese che collegherà quotidianamente Ancona con Roma Fiumicino e Milano Linate.

L’avvio dei nuovi collegamenti Dat rappresenta un passo importante per la mobilità e l’attrattività della regione.

"I voli di linea partono il 3 novembre verso Roma e Milano, con doppia frequenza giornaliera – spiega il general manager Luigi Vallero – consentendo un comodo andata e ritorno in giornata. Vogliamo lavorare in sinergia con le istituzioni per migliorare l’accessibilità della Regione e promuoverne le eccellenze in chiave turistica". La compagnia opererà con un turboelica ATR42-500 da 48 posti, e punta a rafforzare le connessioni nazionali e internazionali grazie agli accordi di interlinea già attivi con Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, SAS e Finnair, e alla possibile futura collaborazione con ITA Airways.