Nuovo centro commerciale, si apre uno spiraglio per la rotatoria

Si è aperto uno spiraglio per la realizzazione di una rotatoria a Osimo Stazione, quasi pronta all’inaugurazione del nuovo supermercato. "Ho appena svelato un lavoro che nel silenzio sta producendo buoni frutti – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni l’altra sera in Consiglio comunale rispondendo a un’interrogazione della consigliera delle Liste civiche Monica Bordoni -. Si sta lavorando per autorizzare una rotatoria davanti all’entrata del nuovo centro commerciale Oasi ad Osimo Stazione. C’è la disponibilità della proprietà di utilizzare parte della loro area per realizzarla. A oggi la sua realizzazione è ostacolata dal fatto che non si poteva utilizzare la zona a parcheggio e l’incrocio tra la statale 16 e via Ciro Menotti. Si era poi ipotizzata una viabilità alternativa con un anello con entrata da via Camerano e doppia uscita sull’entrata principale del futuro supermercato ma i cittadini di via Camerano avevano purtroppo palesato il loro no e quindi non si era proseguito con tale soluzione". Si attende l’ok dell’Anas per procedere però. Più di un mese fa il comitato dei cittadini di Osimo Stazione ed Osimo Comitato salute ed ambiente, come annunciato durante la riunione del Consiglio di quartiere la settimana prima, avevano organizzato un sit in di fronte al centro commerciale in costruzione lungo la statale 16 imbracciando cartelli per chiedere al Comune una modifica per decongestionare il traffico, già intenso.