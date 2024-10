Nuovo centro islamico: decide la Regione

Nuovo centro culturale islamico nella zona del Cascamificio, Comune e centro culturale islamico al Huda lavorano per realizzare marciapiedi e camminamenti pedonali in attesa delle autorizzazioni per il trasloco nella nuova sede grande il triplo rispetto all’attuale. Non sarebbe più necessaria la deroga alle attuali previsioni del Piano regolatore come annunciato a gennaio, ma secondo il centro islamico ora la palla sarebbe in mano alla Regione all’interno delle norme per il terzo settore.

E’ emerso durante l’assemblea della giunta Fiordelmondo in via Tessitori. In ogni caso nel frattempo centro culturale islamico e Comune sono al lavoro per la realizzazione dei marciapiedi che saranno finanziati dal primo e anche spazi verdi da attrezzare. Nuovi spazi saranno ricavati anche all’ex Cascamificio dove "tutte le strutture esistenti –ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni - saranno bonificate dall’amianto e coperte con dei pannelli. La Fondazione Pergolesi Spontini quindi potrà utilizzare gli spazi come deposito e magazzino, oltre agli spazi al piano terra per le associazioni e ad un’area verde centrale per rappresentazioni all’aperto". Una buona notizia rispetto al ridimensionamento annunciato nei mesi scorsi dalla giunta del progetto di restyling dell’ex sindaco Massimo Bacci il quale, secondo la nuova giunta, avrebbe sottostimato la necessità di esborso di risorse comunali. In vista secondo anche la ristrutturazione di Casa delle Genti, struttura per senza fissa dimora che durante i lavori "non chiuderà ma dovrà ridurre i posti a disposizione".

"Il Cascamificio – evidenzia il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - era lo stabilimento per la cardatura e la filatura dei cascami di seta, il secondo per grandezza in Italia. Abbandonato da anni, parte di un’area che tornerà a essere parte integrante della nostra città. Alla costruzione di questa nuova centralità per la città contribuisce anche l’iniziativa privata: il Centro Culturale Islamico Al Huda, sta infatti recuperando nella stessa zona un immobile artigianale per trasferirsi in uno spazio più adeguato. Prevista la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della mobilità, in particolare con la costruzione di nuovi marciapiedi e di attraversamenti più sicuri. A questi interventi si aggiungono anche la manutenzione straordinaria della Casa delle genti ad opera di Asp con finanziamenti Pnrr, che prenderà il via nei prossimi mesi, e il raccordo della viabilità ciclabile cittadina con la ciclovia dell’Esino".

Sara Ferreri