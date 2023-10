Nuovo comandante dei vigili: "Ho perso per la terza volta. Giusta ricompensa per Caglioti"

Non c’è due senza tre. Alla terza volta Ernesto Grippo è entrato nella fase finale del concorso per diventare comandante della polizia locale di Ancona e per la terza volta si è visto superare al fotofinish. Alla fine la scelta del sindaco dorico, Daniele Silvetti, è ricaduta sul tenente colonnello Marco Caglioti e Grippo, attuale comandante dei vigili di Roseto degli Abruzzi, plaude comunque all’esito concorsuale: "Conosco molto bene Caglioti, è un ufficiale di grandissimo valore e merita quella nomina. Ho avuto modo di fargli i complimenti personali dopo la nomina. Gli auguro il meglio, buon lavoro a lui". Meriti riconosciuti dal collega che non sono casuali: "Marco è un amico, so cosa ha passato nel corso degli ultimi anni – aggiunge Grippo – è la giusta ricompensa per uno davvero competente. Adesso non sarà facile per lui far ripartire un comando snaturato dalla vecchia gestione, ma lui saprà sicuramente farlo al meglio. Cinque anni fa eravamo di nuovo tutti e due nell’elenco dei candidati al ruolo di comandante che poi è andato alla Rovaldi (non riconfermata dall’attuale giunta il giorno dopo l’esito delle elezioni, il 30 maggio scorso, ndr) e lo stesso si deve dire per un’altra occasione. Io personalmente ho partecipato a tre concorsi per diventare capo dei vigili nella vostra città; la prima volta, addirittura, sembrava cosa fatta, mancava la firma sul decreto di nomina, poi è successo qualcosa e quell’incarico è saltato. La cosa finì su tutti i giornali (compreso il nostro, ndr) e per poco non ebbi problemi seri col sindaco di Cesena dove ero comandante. Insomma, Ancona è sempre stata una piazza dove avrei volentieri svolto il mio ruolo, ma dopo il terzo tentativo penso che dirò basta".

Ernesto Grippo aveva uno dei curriculum più ricchi del lotto dei 34 candidati proprio assieme a Caglioti e nella cinquina finale presentata al sindaco dalla Commissione tecnica lui era l’unico rappresentante fuori regione. Nel colloquio col sindaco ha detto la sua: "Quando mi è stato chiesto come avrei visto l’impostazione del Corpo a Silvetti ho detto di non puntare troppo a equiparare la polizia locale a un normale corpo di pubblica sicurezza. Mantenga le sue prerogative e si occupi di sicurezza stradale nel complesso e di polizia amministrativa, visto che c’è tanto bisogno di ricoprire al meglio questi settori. La sicurezza spetta a polizia, carabinieri e così via – sostiene Ernesto Grippo – Di lavoro ce n’è tanto da fare, ripeto, ed è molto importante quello legato alla sicurezza: dall’uso del cellulare alla guida alle auto senza assicurazione, revisione e così via. Pistole ai vigili? Non è la soluzione giusta secondo me, potrebbe essere davvero un’arma a doppio taglio".